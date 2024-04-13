Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bitti mi? 13 Nisan metro, metrobüs, marmaray...

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Bu sene 10-12 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı, 9 gün tatil olarak uzatıldı.
Bayram boyunca vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullandı.
Bayramın bitişi ile birlikte 13 Nisan Cumartesi günü toplu taşıma tarifesi merak konusu oldu.
Ulaşımın ne kadar süre ücretsiz olacağı araştırılırken, "bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bitti mi" sorusu arama motorlarına yöneltildi.
Peki, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Nisan Cuma ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İşte son durum...
Ücretsiz toplu taşıma bitti mi?
Ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan 2024 saat 00.00'a kadar sürecek.
13-14 Nisan hafta sonu toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.