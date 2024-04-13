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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bitti mi? 13 Nisan metro, metrobüs, marmaray...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bitti mi? 13 Nisan metro, metrobüs, marmaray... Bayram vesilesiyle 3 günlük ücretsiz olarak toplu taşıma kullanan vatandaşlar, cumartesi günü için de sorgulama yapıyor. Bayramın bitişi ile birlikte "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bitti mi" sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 13 Nisan Cumartesi toplu taşıma bedava mı, ücretli mi? İşte detaylar...