Bulaşık deterjanına 2 kaşık tuz ekleyin, neler oluyor izleyin

Ev temizliği, herkesin günlük hayatında önem verdiği bir konudur. Temiz bir ev, sağlık ve huzurun temelini oluşturur.
Ancak bazen, temizlik işi biraz zorlayıcı olabilir. İşte tam da bu noktada, işimizi kolaylaştıracak ve daha etkili sonuçlar elde etmemizi sağlayacak püf noktalar devreye giriyor.
Birçoğumuzun bildiği gibi, bulaşık deterjanı genellikle bulaşıklarımızı temizlemek için kullandığımız temel araçlardan biridir.
Ancak, bulaşık deterjanının içine ekleyeceğiniz 2 kaşık tuz ile bu işi daha da etkili hale getirebilirsiniz.
Bulaşık deterjanına ekleyeceğiniz tuz, mucizevi etkileriyle sizi şaşırtacak. Bakın ne işe yarıyor…
Yağ lekelerini anında çıkaran mucizevi yöntem!
Uygun bir kabın içerisine 1 fincan bulaşık deterjanı ekleyin.
Üzerine 1 fincan sıcak suyu dökün.
Karışıma 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı ilave edin.
Tüm malzemeleri iyice çırpın, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Bu mucizevi karışım, tencerelerde, tavalarda, banyo ve tuvalet yüzeylerinde, hatta mutfak tezgahında bile harikalar yaratır!
Zorlu yağ lekeleri ve kireç birikintileri artık bu karışımın gücüyle kolayca temizleniyor.