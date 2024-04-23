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Bulaşık deterjanına 2 kaşık tuz ekleyin, neler oluyor izleyin

Bulaşık deterjanına 2 kaşık tuz ekleyin, neler oluyor izleyin Mutfak temizliği, ev hanımlarının belki de en çok zaman harcadığı ve en çok çaba gösterdiği işlerden biri. Ancak bu işi daha kolay ve etkili hale getirecek bir yöntemle karşınızdayız! Bulaşık deterjanına 2 kaşık eklemeniz yeterli.