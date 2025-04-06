Bulaşık makinesindeki bu düğmeye bir kez basın, su faturanızı %20 düşürün

Haber Merkezi

Yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığı günümüzde, özellikle fatura ödemeleri birçok hane için ciddi bir yük haline gelebiliyor.

Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel giderlerin yüksekliği, ev bütçelerinde büyük bir daralmaya yol açabiliyor. Özellikle su faturalarının hızla yükselmesi, aileleri ekonomik olarak zorlayabilir.

Ancak, mutfaktaki en yaygın elektrikli aletlerden biri olan bulaşık makinesi, doğru kullanıldığında su ve enerji tasarrufu sağlamak için harika bir araç olabilir.

Çoğu evde bulunan bulaşık makinelerinin üzerinde, enerji tüketimini ve su kullanımını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan bir gizli düğme yer alıyor.

Bulaşık makinesi uzmanlarına göre, bu düğme, makinenin kullandığı enerji miktarını %20 oranında azaltabiliyor.

SU FATURASINI %20 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR

Eğer bulaşık makinenizi daha ekonomik kullanmak istiyorsanız, "eko" ya da eco modu devreye alın.

Bulaşık makinelerinde yer alan eko modu, su ve enerji tüketimini ciddi şekilde düşüren bir özellik olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu modu kullanarak %20 enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor. Eko modu, daha düşük sıcaklıklarda yıkama yaparak, bulaşıklarınızı temizlerken daha az enerji harcar.

Aynı zamanda suyun verimli kullanımını sağlayarak, faturalarınızı düşürmenize yardımcı olur.