Bulaşık makinesinin kokusu nasıl giderilir? İşte pratik çözümler

Evlerde hijyenin sağlanmasında büyük kolaylık sunan bulaşık makineleri, zamanla oluşan kötü kokular nedeniyle can sıkıcı bir hale gelebiliyor.

Bulaşık makinesinde oluşan kokuların başlıca nedeni, yiyecek artıkları ve filtrede biriken kirlerdir.

Peki, bulaşık makinesindeki kötü kokular nasıl giderilir? İşte hem sağlığınızı koruyacak hem de makinenizin ömrünü uzatacak etkili yöntemler…

Ayda bir kez sirke ve karbonat kullanarak yapacağınız doğal temizlik de oldukça etkili bir çözüm sunar.

Sirke, makinedeki bakterileri öldürürken karbonat kötü kokuları nötralize eder. Filtre temizliği de ihmal edilmemelidir.

Filtreyi düzenli aralıklarla çıkararak ılık su ve deterjanla yıkamak, koku oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Makinenizin kapısını her yıkamadan sonra bir süre açık bırakmanız da nemin dışarı çıkmasına yardımcı olur ve küf oluşumunu önler.

Eğer kötü kokular tüm bu yöntemlere rağmen devam ediyorsa, makinenizin tahliye hortumunda veya gider kısmında bir tıkanıklık olabilir. Bu durumda yetkili servisten destek almanız gerekebilir.

Bulaşık makinesinin kokusunu önlemek için öneriler;

- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce büyük yemek artıklarını temizleyin.

- Haftada bir defa yüksek sıcaklıkta boş çalıştırarak hijyen sağlayın.

- Ayda bir sirke ve karbonat ile temizlik yapın.

- Filtreyi düzenli olarak yıkayın.

- Yıkama bittikten sonra kapağı açık bırakın.

Bulaşık makinesinin kötü kokularla dolmaması için bu basit ipuçlarını uygulayarak hem hijyenik hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlayabilirsiniz.