Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2. maç tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı.

Tayland’da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında İspanya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, şimdi de ikinci karşılaşma için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer alan Türkiye, grubun ikinci mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacak.

Milliler, bu maçı da kazanarak son 16 turu yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın tarih, saat ve yayınlanacağı kanal bilgileri merak ediliyor. İşte Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve yayın bilgileri...

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye – Bulgaristan mücadelesi, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30’da oynanacak. Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, Bulgaristan maçının ardından Kanada ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak. Elde edilecek sonuçlar, milli takımın son 16 turundaki konumunu belirleyecek.