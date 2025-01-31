Bunalım ve stres anlarında hangi dua okunur? İşte o özel dua...

Hüseyin Topuz

Farklı sebeplerden dolayı bunalım ve stres yaşayanlar dua ederek bu sıkıntılarından kurtulmak istiyor.

Sıkıntı ve dertlerinden kurtulmak isteyenlerin edeceği dualar arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

Bunalım ve stres anlarında okunması gereken dualar sıklıkla gündem olarak araştırma konusu oluyor.

Stres ve bunalım anında okunacak en etkili dualardan birini sizler için araştırdık.

İşte sıkıntılarından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken o dua..

Bunalım ve stres anlarında okunacak dua

Bunalım ve stres anlarında dua etmek isteyenler hangi duayı okuyacaklarını araştırıyor. İşte sıkıntılarınızdan kurtulmanız için okumanız gereken o dua;

"Allahümme innî eûzu bike min dîkıddünya ve dîkı yevmil kıyeme"

Anlamı

"Ey Allah'ım dünyanın ve kıyamet gününün sıkıntı ve darlığından sana sığınırım."