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Bunu yiyen zımba gibi oluyor! Ev yapımı doğal pastil ile hastalıklara elveda deyin...

Bunu yiyen zımba gibi oluyor! Ev yapımı doğal pastil ile hastalıklara elveda deyin... Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal pastil ile öksürük, grip ve soğuk algınlığına elveda diyeceksiniz. İşte doğal pastil tarifi..