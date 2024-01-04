Bunu yiyen zımba gibi oluyor! Ev yapımı doğal pastil ile hastalıklara elveda deyin...

Kış aylarında artış gösteren grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetlerden kurtulmak isteyenler doğal tedavi yöntemleri ile iyileşmeye çalışıyor.
Havaların iyiden iyiye soğumasının ardından son günlerde sıkça görülen mevsim rahatsızlıkları vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Geçmeyen öksürük ve grip gibi şikayetlerden kurtulmak için doğal çözümler aranıyor.
Öksürük, grip ve soğuk algınlığına karşı koyan ev yapımı pastil tarifini sizler için derledik.
Evinizde kolaylıkla yapacağınız bu pastil ile hastalıklara elveda diyeceksiniz.
İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal pastil tarifi...
Gerekli malzemeler
- 2 adet portakal
- 1 adet mandalina
- 1 adet limon
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı zencefil
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 karanfil (toz haline getirin)
- 1,5 yemek kaşığı nişasta
- 1,5 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Meyvelerin suyunu sıktıktan sonra küçük bir tencereye alın. Tüm baharatları sırayla ekleyip en son nişastayla birlikte kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.
Daha sonra bal ilave edip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aparat yardımıyla küçük yuvarlak şekiller oluşturun. Elde ettiğiniz pastilleri buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra kavanoza alıp günde 1 adet tüketebiliriz. Buzdolabında muhafaza etmeyi unutmayın..