Burmalar, kelepçeler kenara! Herkes eşinden istiyor; İşte kibrit çöpü bileziklerin fiyatı... Altın bilezik takmayı sevenler burma, kelepçe, ajda gibi klasik modeller yerine yeni çıkan kibrit çöpü modeline koşuyor.

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Altın madeni yatırım konusunda kıymetli olduğu kadar aksesuar olarak da talep görüyor.

Özellikle kadınlar, altın takı takmayı çok seviyor.

En klasik tercih burma, ajda, kelepçe gibi bilezik modelleri olurken, artık yeni bir devir başlıyor.

Altın bilezikte değişim vakti...

Kuyumcuların raflarını süsleyen model, herkesin yeni gözdesi oldu.

Kibrit çöpü bilezik fiyatları

Altının düzeltilir halka haline getirilmesiyle elde edilen altın kibrit çöpü bilezik aksesuarları, popüler oldu.

5 ila 60 gram arasında değişen ağırlıklara sahip olan kibrit çöpü bilezikler, hediye olarak sıkça tercih ediliyor.

İşçiliği bulunmayan kibrit çöpü, bilezik, bozdururken değer kaybetmez ve yüksek kazançlar elde etmenizi sağlar.