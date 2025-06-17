Bursa ne Muğla, ne de Antalya! Giden dönmek istemiyor

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Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ormanlı Köyü, Kapıdağ Yarımadası’nın kuzey ucunda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası bir yer.

Gürültüden uzak, doğaya yakın olmak isteyenler için bu köy, sıradan tatil rotalarının çok ötesinde bir deneyim sunuyor.

Ormanlı Köyü huzurun, sadeliğin ve doğanın iç içe geçtiği bir yaşam alanı. Çam ağaçlarıyla kaplı orman yolları, kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan yürüyüşler ve tertemiz havayla her adımda hissedilen yenilenme hissi…

Köyün kıyısındaki el değmemiş koy, sakinliğiyle adeta bir meditasyon alanı. Ne gürültü, ne kalabalık… Sadece denizin huzur veren sesi. Çocuklu aileler için ideal olan sığ ve serin sular, şehirde unutulan dinginliği geri getiriyor.

ORMANLI ŞELALESİ

Ormanlı’nın bir diğer sürprizi ise köy merkezine yalnızca 600 metre uzaklıktaki şelalesi.

Doğanın ortasında gizlenmiş bu serin cennet, yürüyüşçüler için muhteşem bir mola noktası. Ayaklarınızı suya sokun, yanınıza aldığınız çayla manzaranın keyfini çıkarın.

Köy halkı ise burayı daha da özel kılıyor. Selanik göçmeni geçmişe sahip sıcak insanlar, gelen misafirlere adeta aileden biri gibi yaklaşıyor. Sabah taze balık ikram ediliyor, yolda rastladığınız biriyle çay içmeden ayrılamıyorsunuz.

DOĞAYLA İÇ İÇE KONAKLAMA

Konaklama konusunda da Ormanlı’da doğallık ön planda. Ahşap evlerde, küçük pansiyonlarda veya taş yapılı apartlarda kalanlar, horoz sesiyle uyanıp güne köy kahvaltısıyla başlıyor.

Fotoğraf tutkunları için ise her köşesi ayrı bir manzara. Gün doğumunda deniz, gün batımında orman… Işıkla renklerin dans ettiği anlar, sosyal medya için değil, ruhu doyurmak için kareleniyor.

Erdek merkezine 30 dakika, Bandırma’ya 1 saat uzaklıkta olan Ormanlı, aynı zamanda çevresindeki Ocaklar, Narlı ve Kyzikos Antik Kenti gibi destinasyonlara kolay erişim imkanı sunuyor.