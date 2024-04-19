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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 19 Nisan BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 19 Nisan BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Nisan 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…