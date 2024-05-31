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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 31 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 31 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 31 Mayıs 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…