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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 28 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 28 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğ bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 28 Aralık 2023 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…