Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 30 Mart BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 30 Mart BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 30 Mart 2024 Cumartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…