Bursa’da yeni fay hattı keşfedildi! Ahmet Ercan bangır bangır uyardı, "Halk canıyla ödeyecek..." Bursa’da bulunan aktif fay hatlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma sonunca deprem haritalarında görünmeyen yeni bir fay hattı keşfedildi. Ahmet Ercan 7.3 şiddetinde deprem üretebilecek fay hattı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı…

ensonhaber.com

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Bursa’da deprem haritalarında yer alan mevcut fay hattının yanı sıra aktif başka bir fay olduğunu ileri sürdükleri bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında keşfedilen ve Kayapa-Yenişehir fay hattı olarak adlandırlan noktada Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 farklı noktada sismik ölçümler kaydedildi.

Ölçümler sonucunda ise daha önce aktif fay hattı haritalarında yer alamayan 95 kilometre uzunluğunda, 7.3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay hattının olduğu tespit edildi.

Yeni keşfedildiği ileri sürülen bu hay hattı hakkında ise uzmanlar tarafından kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ahmet Ercan uyardı!

Uzmanların Kayapa-Yenişehir olarak adlandırılan fay hattı hakkındaki uyarılarına Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından da çarpıcı bir uyarı geldi.

Ercan yaptığı uyarısına, “Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır” ifadeleri ile başladı.

Uyarısının devamında ivedi bir deprem beklenmediğinin altını çizerek, “İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor. Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır.” ifadeleri ile uyarısını noktaladı.