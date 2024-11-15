Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçı TRT Spor'da mı? İşte maçın yayıncısı...

Hüseyin Topuz
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Cumartesi günü sahasında Kemerkent Bulvarspor'u konuk edecek.
Futbolseverler Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçının yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup’un geride kalan 10 haftasında topladığı 26 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.
Öte yandan Kemerkent Bulvarspor ise 10 haftada topladığı 8 puan ile 14. sırada yer alıyor.
Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.
İşte maçın yayıncısı...
Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor mücadelesi TRT Spor'da canlı yayınlanacak.