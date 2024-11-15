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Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçı TRT Spor'da mı? İşte maçın yayıncısı...

Bursaspor - Kemerkent Bulvarspor maçı TRT Spor'da mı? İşte maçın yayıncısı... Bursaspor ile Kemerkent Bulvarspor arasında oynanacak olan Nesine 3. Lig 1. Grup mücadelesinin yayıncısı belli oldu. İşte maçın yayınlanacağı kanal...