Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı hakkında aramalar hızlandı.
2025 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştıranlar arama motorlarında konuyla ilgili aramalar gerçekleştiriyor.
Bilindiği üzere bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.
Bursluluk sınavına katılmak isteyenler 2025 yılındaki sınavın başvuru tarihini ve ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Peki 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
2025 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?
2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 2024 yılında 13 Şubat'ta başlayan başvurular, 1 Mart tarihinde sona ermişti.
2025 yılındada, İOKBS başvurularının Şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
2025 bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.