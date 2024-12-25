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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 yılında yapılacak olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte sınavın yapılacağı o tarih ve başvuru tarihi...