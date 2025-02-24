Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? 2025 Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım başladı.
2025 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
Bilindiği üzere MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.
Bursluluk sınavına katılmak isteyenler 2025 yılındaki sınavın başvuru tarihini ve sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Peki 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?
10 Şubat 2025’te başlayan bursluluk sınavı başvuruları, 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Başvuruda bulunan öğrencilerin başvurularını okul müdürlüklerinden 4 Mart 2025 tarihine kadar onaylatmaları gerekiyor.
2025 bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.