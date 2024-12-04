Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı tarihi..

Hüseyin Topuz
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı son günlerde gündemde yer alıyor.
2025 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştıranlar arama motorlarında konuyla ilgili aramalar yapmaya başladı.
Bilindiği üzere bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.
Bursluluk sınavına katılmak isteyenler 2025 yılındaki sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Peki 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..
2025 bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.