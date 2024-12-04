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Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı tarihi..

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı tarihi.. 2025 yılında yapılacak olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte sınavın yapılacağı o tarih..