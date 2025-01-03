Burun spreyini doğru sıkma yöntemi herkesi şaşırttı! Meğer yanlış tutuyormuşuz...

Yağmur Dinç

Burun spreyleri, tıkanıklık ve alerjiyi engellemek adına kullanılan bir yardımcıdır.

Eczanelerde satılan ve kolayca ulaşılabilen bu spreyler, burun ve geniz temizliğini destekler.

Bu sayede rahat bir nefes almak mümkün olabilir.

Ancak, vatandaşlar bu spreyleri genellikle yanlış kullanıyor.

Doğru şekilde sıkıldığında ise etkisini daha hızlı gösteriyor.

BU ŞEKİLDE SIKIN

Sadece ilk kullanımda, yeterli dozun geldiğini görmek amacıyla 1 puf dışarıya püskürtülür. Takibinde burnun hangi tarafına uygulanacaksa, sprey diğer elle tutulmalıdır.

Baş hafifçe öne doğru eğilmeli, sprey buruna yerleştirildikten sonra dış tarafa doğru püskürtme yapılmalıdır.