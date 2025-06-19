BUSKİ açıkladı: 19 Haziran su kesintisi listesi - Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa’da yaşayan vatandaşlar, 19 Haziran Perşembe günü yaşanacak su kesintileriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ'den yapılan duyuruya göre, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle belirli bölgelerde geçici süreli su kesintileri yaşanacak.

Peki Bursa'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Haziran 2025 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI