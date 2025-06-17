BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 17 Haziran BUSKİ su kesinti listesi..

Haber Merkezi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna yanıt arıyor.

Peki Bursa'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Haziran 2025 su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI