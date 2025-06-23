Bütün evi temizleseniz de yetmiyor! Hamam böceklerini cezbeden detay…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hamam böcekleri de kendini göstermeye başladı.

Özellikle kanalizasyon çevresinde yoğun olarak görülen bu haşereler, sıcaklıkların artmasıyla birlikte evlere kadar girerek hem hijyen hem de psikolojik açıdan büyük rahatsızlık yaratıyor.

Peki, bu istenmeyen misafirler evlerimize neden geliyor?

Uzmanlara göre hamam böceklerinin evlere girmesinin en önemli nedeni yiyecek arayışı. Evde uzun süre bekleyen çöpler, mutfak tezgahında bırakılan artıklar ve düzenli temizlenmeyen alanlar, bu haşereler için adeta birer davetiyeye dönüşüyor.

Özellikle rutubetli bodrum katları, banyo ve mutfaklar hamam böceklerinin yuva yapmak için tercih ettiği başlıca alanlar arasında.

Açık bırakılan pencereler, kapılar, gider boruları ve duvarlardaki küçük çatlaklar ise bu haşerelerin giriş noktaları oluyor.

Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor?

UZMANLARDAN BÖCEKLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER:

Çöpleri günlük olarak dışarı çıkarın, kapalı çöp kutuları kullanın.

Evde açıkta yiyecek bırakmayın.

Su sızıntısı olan muslukları ve boruları onarın, nemi azaltın.

Pencere ve kapılara sineklik takın.

Giderleri düzenli olarak temizleyin ve kapaklı tutun.

Duvardaki çatlakları kapatarak olası giriş noktalarını engelleyin.

Evinizde haşere görmek istemiyorsanız nem kontrolü ve giriş noktalarının kapatılması da en az temizlik kadar önemli!