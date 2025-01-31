Büyüklüğüne bakmayın! Eğer kestaneden beyaz köpük çıkıyorsa...

Yağmur Dinç

Kestane, soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı, çok sevilen bir meyve ancak fazlasını yemek, yüksek kalori anlamına geliyor.

Çünkü 3-4 kestane kalori bakımından 1 dilim ekmeğe denk geliyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kestane pazarda fiyatı en az artan ürünlerden biri oldu. Bu yıl kestane bolluğu sebebiyle fiyatlar ucuz olunca tüketicinin yüzü güldü.

Ancak uzmanlar, "Çin kestanesi"ne karşı uyarıyor.

Vatandaşlar kestane alırken nereden aldıklarına dikkat etmeli. Satıcının devamını getireceğini veya tezgahı her zaman açıp açmadığını kontrol etmeli. Geçen sene cadde köşesi, cami sıkışları gibi yerlerde satılan Çin Kestanesi’nden kaçınılmalı.

KÖPÜRÜYORSA DİKKAT

Çin kestanesinin genellikle, olgunlaşmamış bir şekilde toplanıyor, bu nedenle de piştiği zaman köpürüyor.

Köpüren kestane, zehirli bir madde olan hemaglutinin içeriyor.

Fiyatına aldanmadan, yerli kestane tercih etmek önem arz ediyor.