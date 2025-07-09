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Buz gibi içecek isteyenler dikkat! Cam şişe buzluğa konur mu?

Sıcak havalarda içecekleri daha serin tutmak için cam şişeleri buzluğa koymak cazip gelebilir. Ancak bu alışkanlık bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Peki cam şişe buzluğa konur mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Buz gibi içecek isteyenler dikkat! Cam şişe buzluğa konur mu?

Sıcak yaz günlerinde birçok kişi içeceklerini daha uzun süre soğuk tutmak için buzdolabı ya da buzluğa başvuruyor.

Ancak cam şişelerin buzlukta saklanması bazı riskleri beraberinde getirebilir. Peki cam şişe buzluğa konur mu?

İşte merak edilen sorunun yanıtı ve dikkat edilmesi gereken detaylar...

Cam şişe buzluğa konur mu?

Cam, sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassas bir malzemedir. Su donduğunda hacmi genişlediği için cam şişe içerisindeki sıvı donarken şişeyi zorlayabilir. Bu da camın çatlamasına ya da patlamasına neden olabilir. Özellikle gazlı içecekler veya tam dolu şişeler daha büyük risk taşır.

Buzluğa cam şişe koyarken dikkat edilmesi gerekenler;

- Şişe tamamen dolu olmamalıdır.

- Camın ısıya dayanıklı özel üretim olması önemlidir.

- Uzun süre buzlukta bırakılmamalıdır.

- Gazlı içecekler cam şişeyle buzluğa konmamalıdır.

Sonuç olarak, cam şişelerin buzluğa konması önerilmez. Eğer mutlaka buz gibi içecek istiyorsanız, sıvıyı cam şişeye koymadan önce bir miktar boşluk bırakmalı ya da cam yerine plastik ya da ısıya dayanıklı materyaller tercih etmelisiniz.

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