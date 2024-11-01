Buzdolabına kaşık koymak bakın ne işe yarıyor...

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Buzdolabında saklanan birçok gıda kimi zaman kısa süre içinde bozulma sorunu ile karşı karşıya kalır. Bu sorunu önlemek ve gıdaların raf ömrünü uzatmak için ise çeşitli yöntemler uygulanır.

Söz konusu yöntemler arasında olan ve meyve sebzelerin raf ömrünü uzatmada etkili olan yöntemler arasında metal kaşık yöntemi de yer alır.

Metal kaşık yöntemi buzdolabında yaşanan o sorunların önüne geçerek meyve ve sebzelerin raf ömrünü bakın nasıl uzatıyormuş.

BİR METAL KAŞIK KOYMAK YETİYOR...

Bu yöntemi deneyenler, sebzelerin bozulma süresinin uzadığını ve gıda israfının önlendiğini gözlemleyerek dolaplarından kaşığı eksik etmiyorlar.

Metal kaşık, buzdolabında yapılan sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek, özellikle su oranı yüksek sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamada oldukça etkili oluyor.

Buzdolabı kapaklarının sık sık açılıp kapanması, iç sıcaklığın dalgalanmasına neden olurken salatalık gibi nemli sebzelerin daha hızla bozulmasına yol açan nedenlerin başında yer alır.

Ancak Testingtable.com da yer alan habere göre, buzdolabına konulan metal kaşık, sebzelerin yer aldığı kapalı torba veya kap içerisinde ısıyı dengeleyerek, nem dengesinin önemli olan sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor.

Sizde buzdolabınıza koyacağınız bir metal kaşık ile ısı dengesini sağlayacak önlemleri alarak gıdalarınızın raf ömrünü uzatabilirsiniz.