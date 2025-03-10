Buzdolabına küçük parçalar halinde koyun, sebzelerin raf ömrünü 2 katına çıkarın

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Sebze ve meyvelerin çabuk bozulması, mutfakta en çok karşılaşılan sorunlardan biridir. Ancak basit bir yöntemle buzdolabınızdaki ürünlerin ömrünü uzatabilmek oldukça kolaymış.

Uzmanlara göre, sebze ve meyvelerin hızlı şekilde bozulmasının nedeni olarak buzdolabındaki nem dengesi olarak öne çıkıyor.

Ancak sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak marketten satın aldığınız herhangi bir gıdanın altında bulunan köpükler raf ömrünü uzatmakta birebir oluyormuş.

Çöpe atmak yerine buzdolabına koyacağınız bu köpük parçaları bakın nasıl sebze ve meyvelerinizin ömrünü uzatıyor.

BİRKAÇ PARÇA KÖPÜK YETİYOR

Buzdolabında oluşan fazla nem sebze ve meyvelerin bozulmasının en büyük nedenleri arasında yer alır.

Sizde buzdolabınızda bulunan sebze ve meyvelerinizin raf ömrünü ikiye katlamak için yapmanız gereken oldukça basit; birkaç parça köpük!

Bu yöntemi uygulamak için meyve ve sebzeliklerin içine koyacağınız birkaç parça köpük, hava dolaşımını iyileştirerek ürünlerin tazeliğini daha uzun süre korumasında etkili olma da oldukça başarılıymış.