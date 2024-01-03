Buzdolabına sünger koyun, bakın ne işe yarıyor Evlerimizde sıklıkla kullanılan bulaşık süngerleri, artık mutfakta bulaşık yıkamanın ötesinde farklı bir görev üstleniyor. Buzdolabına 1 adet bulaşık süngeri koyarsanız…

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Meyve ve sebzelerin tazeliklerini korumak için genellikle buzdolabı tercih edilir. Ancak, birçok insanın fark etmediği bir durum var.

Soğuk ortamlarda saklanan bazı gıda ürünleri, lezzetlerini ve dokularını hızla kaybedebilirler. Bu soruna pratik ve şaşırtıcı derecede kolay bir çözüm bulundu.

Buzdolabına sünger yerleştirerek bu sorunu yok edebilirsiniz.

Mutfakta bulaşık yıkamak veya yüzeyleri temizlemek dışında, bulaşık süngerlerinin gizli bir yeteneği daha keşfedildi.

Bulaşık makinelerinin yükselişiyle işlevi azalan bu pratik araç, şimdi de buzdolabında beklenmedik bir fayda sağlıyor.

Birçok ev sahibi, bu basit ancak etkili çözümü öğrendiğinde şok oluyor ve hemen uygulamaya geçiyor.

Buzdolabına sünger koyun, arkanıza yaslanın

Öncelikle buzdolabınızı boşaltın ve temiz bir bezle iyice silin. Ardından kullanılmamış bir bulaşık süngerini buzdolabının sebzelik kısmına yerleştirin.

Bu sünger, içerde oluşabilecek nemi emerek meyve ve sebzelerin tazeliğini korumada etkili oluyor. Süngerlerin nem emme özelliği, yiyeceklerin çabuk bozulmasını engelleyerek daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Ancak bu süngerlerin etkili olabilmesi için 3 haftada bir dönüşümlü olarak değiştirilmesi gerekiyor.