Buzdolabında değil, tezgahta saklayın! Bu meyveler soğuğu sevmiyor

Tüketicilerin çoğu, meyvelerin daha uzun süre dayanması için ilk iş olarak buzdolabına yerleştirmeyi tercih ediyor.

Ancak uzmanlara göre, bazı meyveler buzdolabına girdikten sadece 1 gün içinde bozulabiliyor.

Meyve zaten tam olgunlaşmışsa, zedelenmiş, çürük ya da kesilmiş meyvelerse ve yanlış saklama koşullarıyla saklanmışsa buzdolabında hemen bozulur.

İşte buzdolabında saklanmaması gereken meyveler:

BUZDOLABINDA HEMEN BOZULAN MEYVELER

Çilek: Çok hassastır, kolayca ezilir ve küflenmeye meyillidir. Yıkanmadan, hava alacak şekilde saklanmalıdır.

Üzüm: Sıkışık poşette nemlenirse hızla bozulur ve mantar oluşabilir. Delikli torba veya açık kapta, saplarıyla birlikte muhafaza edilmelidir.

Kiraz / Vişne: İnce kabuğu nedeniyle hızlı su kaybeder ve çabuk yumuşar. Kuru ve hava alan bir kapta saklanmalıdır.

Şeftali / Nektari: Çok olgunlaştığında dolapta bile hızla yumuşar ve çürür. Sert halde alınmalı, olgunlaştığında dolaba konmalıdır.

Muz: Dolapta kabuğu kararır ancak iç kısmı da hızla bozulabilir. Aslında buzdolabında saklanmaya uygun bir meyve değildir.