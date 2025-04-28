Buzdolabında marulu olanlar dikkat: ‘Yemeyin’ uyarısı yapıldı! Kanser riskini arttırıyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden ve insan sağlığını tehdit eden gıdaların ortaya çıkarıldığı denetimler tüm hızıyla devam ediyorken İngiltere ve Kanada’da sağlık uzmanlarında dikkat çeken bir uyarı daha geldi.

İngiltere ve Kanada'daki sağlık yetkilileri, mide enfeksiyonlarına yol açan E.coli bakterisi kaynaklı vakalardaki artışa dikkat çekerek, marul tüketimi konusunda halka uyardı.

Yapılan yeni araştırmalar, bozuk marulun genç yaşta kolon kanseri vakalarındaki artışla ilişkilendirilebileceğini ortaya koymasıyla birlikte marul tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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Kanada sağlık yetkilileri sağlığı tehdit eden E.coli bakterisini içermesi nedeniyle marul tüketimi konusunda halka resmi uyarı yayınladı.

Özellikle iki eyalette görülen vakalar sonrasında marul tüketiminden kaçınılması önerildi. Yetkililer, muhtemel bir bakteriyel bulaşma kaynağının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aynı zamanda uzmanlar, marulun dokusunun bakteriye yatkın olduğunu ve tüketilmeden önce dikkatlice yıkanması gerektiğini vurgularken tüketilmemesinin sağlık açısından önemli olduğunu da vurguladı.