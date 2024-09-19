Cadılar bayramı neden kutlanır? Cadılar bayramı ne zaman? Ekim ayına yaklaştığımız şu günlerde Cadılar Bayramı hakkında aramalar hız kazandı. Peki cadılar bayramı ne zaman İşte merak edilen o tarih...

Hüseyin Topuz

Cadılar Bayramı son günlerde sık sık gündemde yer alıyor ve vatandaşların dikkatini çekiyor.

Her sene düzenli olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın tarihçesi merak konusu haline geldi.

Son yıllarda tüm dünyada kutlanmaya başlayan ve partiler düzenlenen Cadılar Bayramı her sen 31 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.

İnsanlar bu gecede çeşitli kostümler giyerek ve evlerini süsleyerek kutlama yapar.

Özellikle çocuklar, kapı kapı dolaşarak "şeker mi şaka mı?" diye sorar ve şeker toplarlar.

Ayrıca, bu gecede korku temalı filmler izlemek ve korkunç hikayeler anlatmak da yaygındır. Cadılar Bayramı, sonbaharın gelişini ve kış mevsiminin yaklaşmasını simgeler.

Cadılar Bayramının simgesi ise gülen bal kabağıdır. Bal kabağının içerisi oyularak içine mum koyulur ve yakılarak gülen bir surat meydana çıkarılır.

Cadılar Bayramı, çoğunlukla Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda bulunan ülke ve bölgelerde kutlanmaktadır.

Çok büyük ve görkemli bir bayram olarak kutlanan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır.