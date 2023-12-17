Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere verilecek olan 5000 TL emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği gündeme geldi. Peki, çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak? İşte yanıtı...

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Çalışan emeklilere ödenecek olan 5000 TL ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı.

Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde bulunan 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Bilindiği üzere Cumhuriyetin 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi çalışan emekliler için de ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5000 lira ikramiye düzenlemesinden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

Peki, çalışan emeklilerin 5000 TL ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak?

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. İkramiyelerin ödeneceği tarih açıklandığı anda sizlerle paylaşacağız...