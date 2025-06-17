Cam kırıkları tespit edildi! Konserve mısırlar raflardan kalkıyor

Haber Merkezi

Almanya’da merkezli konserve gıda ve dondurulmuş ürünlerin önde gelen tedarikçisilerinden olan I.Schroeder KG (GmbH & Co.), market raflarında yer alan konserve mısırlar hakkında toplatma kararı aldı.

Şirket, K-Bio markasına ait olan cam kavanoz içerisinde satışı yapılan “Tender Sweetcorn in a Jar” adlı organik tatlı mısır ürünlerini cam kırıkları bulunma şüphesi nedeniyle piyasadan geri çekti.

Söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin son kullanma tarihlerinin kontrol etmeleri istenirken toplatılma kapsamında yer alan mısırların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT!

Söz konusu ürünlerin 15, 18 ve 19 Eylül 2027 son tüketim tarihine sahip olduğu belirtildi.

Geri çağırma kararının, K-Bio “Tender Sweetcorn in a Jar” adlı 360 gramlık cam kavanozlarda satılan bu mısırlar için geçerli olduğu aktarıldı.

Ürünlerin Almanya genelindeki Kaufland mağazalarında tüketiciyle buluştuğu bildirildi.

Şirket, tüm üretim süreçlerinde gerekli önlemler alınmış olsa da, belirli partilerde cam bulaşma riski taşıyan kavanozların piyasaya çıkmış olabileceğini ifade etti.