Çamaşır asacaklara uyarı: Salı gününden itibaren bunu yapmayın!

Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası etkisini artırırken, uzmanlar haneleri çarpıcı bir konuda uyardı: Çamaşırlarınızı dışarıda kurutmayın!

Özellikle alerjik rinit hastalarının sağlığı için bu basit alışkanlık, ciddi semptomlara neden olabilir.

8 Temmuz Salı gününden itibaren İngiltere genelinde sıcaklıkların 30°C’ye kadar çıkması bekleniyor.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşulları ise polen seviyelerinin zirveye ulaşmasına neden oluyor.

Meteoroloji kurumu Met Office, önümüzdeki hafta ülke genelinde "yüksek" ve "çok yüksek" polen uyarıları yayımladı. Bu da alerji hastaları için zor günlerin kapıda olduğuna işaret ediyor.

ÇAMAŞIRLARINIZI DIŞARDA KURUTMAYIN

Mart’ta ağaç poleniyle başlayan sezon, şu anda çim poleni döneminin tam ortasında.

Temmuz’un ilk haftaları, bu polen türünün en yoğun olduğu dönem olarak biliniyor.

MattressOnline’dan uzmanlar ve alerji doktorları, polenle temasın azaltılmasının şart olduğunu belirtiyor:

“Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra polen ve tozun toplanabileceği çamaşırlarınızı ve çarşaflarınızı temiz havada kurutmaktan kaçının. Bunun yerine, onları bir çamaşır kurutma makinesinde kurutun veya içeri asın.”

UZMANLARDAN ALTERNATİF ÖNERİLER

Kıyafetleri iç mekânda havalandırın

Çamaşır kurutma makinesi tercih edin

Çarşaf ve nevresimleri açık havada kurutmaktan kaçının

Ev içi nem dengesine dikkat edin ve iyi havalandırma sağlayın

Met Office, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri için özellikle Yorkshire, Midlands, Güneybatı İngiltere ve Gallerbölgelerine "çok yüksek" polen uyarısı yaparak alerji hastalarını önlem almaya çağırdı.