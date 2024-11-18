Çamaşır asma devri kapandı! ŞOK'a uygun fiyatlı kurutma makinesi geliyor; 20 Kasım Aktüel Katalog

Haber Merkezi

ŞOK market, 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak aktüel ürünler kampanyasını duyurdu.

Yeni katalogda uzun zamandır beklenen Dyson indirimi dikkat çekiyor. Özellikle Dyson V15 Submarine modeli, piyasanın neredeyse yarı fiyatına ŞOK mağazalarında yerini alacak. Bu fırsat, teknoloji ve temizlik ürünleri meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı.

Katalogda yalnızca Dyson ürünleri değil; temizlik malzemelerinden gıdaya, beyaz eşyalardan elektronik cihazlara kadar birçok indirimli ürün bulunuyor.

20 Kasım’dan itibaren stoklarla sınırlı olan bu ürünlere ulaşmak isteyenler, ŞOK mağazalarını ziyaret edebilir.

İşte ŞOK 20 Kasım indirim kataloğu: