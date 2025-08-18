Çamaşır makinenizdeki bu düğme ütü yapıyor

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, ev aletleri de artık hayatı kolaylaştıran pek çok yenilik sunuyor.

Özellikle modern çamaşır makineleri, sadece çamaşır yıkamakla kalmıyor; enerji tasarrufundan hijyene kadar birçok farklı fonksiyon içeriyor.

Ancak bu gelişmiş makinelerde öyle bir özellik var ki, çoğu kullanıcı farkında bile değil.

Son günlerde sosyal medyada viral olan ve adeta ütü derdine son veren bu gizli ayar, çamaşır makinenizde yer alan "ütü modu".

NASIL ÇALIŞTIRILIR

Çamaşır türünüze göre (pamuklu, sentetik vb.) yıkama programını seçin.

Kontrol panelinde yer alan ütü simgesi, kırışıklık önleme ya da easy ironing seçeneğini aktif hale getirin.

Işık yanıyorsa ayar devrede demektir.

Tambur, çamaşırların birbirine sıkışmasını önleyecek şekilde daha nazik çalışır. Böylece giysiler çok daha düzgün ve kolay ütülenebilir şekilde makineden çıkar.