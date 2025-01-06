Çamaşır makinesi alacaklar dikkat: Artık böyle olacak

Haber Merkezi

Ev tipi çamaşır kurutma makinelerine yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık makinelerde çevre dostu bir tasarım standardı zorunlu olacak.

Özellikle "Eko program" adı verilen özellik, makinenin en yüksek kapasitesine uygun şekilde çalışacak şekilde tasarlanacak.

Ayrıca, "normal" ve "standart" gibi program adlarının tek başına kullanımı yasaklandı.

Yeni düzenleme ile birlikte enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek.

Tüketiciler, ürünlerle birlikte sunulacak karekodlu etiketler sayesinde enerji verimliliği sınıflarını hızlıca görebilecek.

Üreticiler ise test sonuçlarını manipüle edecek tasarımlara sahip cihazlar üretmekten men edilecek.

ELEKTRONİK CİHAZ TÜKETİMİNDE SINIRLAMA

Ev ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazların enerji tüketimi için yeni kurallar belirlendi. Artık kapalı konumdaki cihazların enerji tüketimi 0.5 vatı geçemeyecek.

Üreticiler, cihazların performansını test sırasında otomatik olarak değiştiren mekanizmalar kullanamayacak. Bu sayede cihazların gerçek performansına yönelik daha doğru bilgiler sunulacak.