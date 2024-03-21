Çamaşır makinesine 1 çay kaşığı karabiber koyun, o sorunu ortadan kaldırın… Çamaşır makinesinde yıkanan renkli kıyafetlerde zaman içerisinde solma canlılığını kaybetme sorunu yaşanır. İşte, tam da bu sorun için makineye ekleyeceğiniz bir çay kaşığı karabiber bakın neler yapıyor neler…

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Ev işlerinin resmen eli kolu olan çamaşır makinelerinde yıkanan renkli çamaşırlar zaman içerisinde renk kayıpları yaşanır. İlk alındığı gündeki gibi canlı görünmemeye başlar, ve ilerleyen süreçte de artık birçok kişi rengi solan bu kıyafetleri ev içerisinde giymeye başlar.

Bu dertten muzdarip olanlar en sevdiği kıyafetinin rengi solduğu için o kıyafeti rafa kaldırmak zorunda olanlar bu yöntem ile kıyafetlerinizin rengini koruyabilecek ve kısa sürede renk solmalarının önüne geçebileceksiniz.

1 çay kaşığı karabiber…

Renkli kıyafetlerin solmasını önlemek için karabiber kullanabilirsiniz. Karabiber taneleri, giysilerin üzerinde kalan ve renk solmasına neden olan ince bir film formundaki deterjan kalıntılarını temizler.

Bu sayede giysilerinizin renk doygunluğu daha uzun süre korunarak sevdiğiniz kıyafetlere veda etme sorununuz ortadan kalkacak.

Çamaşır yıkarken karabiber yöntemini kullanmak için, çamaşırları makineye yerleştirdikten sonra deterjan bölümüne önce 1 çay kaşığı karabiber sonrasında da deterjanınızı eklemeniz ve çalıştırmanız yeterli olacaktır.