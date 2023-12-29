Çamaşır makinesine 2 tane tenis topu koyun, bakın ne oluyor Çamaşır makinenizin performansından memnun değilseniz bu yöntemi deneyin. Daha önce kimse duymamıştı. Çamaşır yıkarken makinenin içerisine 2 tane tenis topu atarsanız…

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Yumuşatıcılar, giysileri, çarşafları ve özellikle havluları yumuşak hale getirmek amacıyla sıkça tercih edilen ürünlerdir.

Ancak, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle sağlık riskleri oluşturabilir.

Yumuşatıcıların içerisinde yer alan formaldehit gibi bileşenler alerjiye yol açabilir, mukoza zarlarını tahriş edebilir ve bazıları da kanserojen içerik taşıyabilir.

Sizi yumuşatıcılardan kurtaracak mucizevi bir ipucuyla geldik.

Tenis toplarını spor dışında hiç kullanmayı denediniz mi? Eğer çamaşır makinesine 2 tane tenis topu koyarsanız…

Çamaşır makinesine tenis topu koymak...

Tenis topları, çamaşır makinelerindeki hareketleriyle havluların yüzeyini ovalayarak ve yoğurarak onları kabarık ve yumuşak hale getiriyor.

Ayrıca, topların kullanılmasıyla, çamaşırlara yapışan kirlerin çıkarılması daha kolay oluyor ve bu nedenle başlangıçta ihtiyaç duyulan deterjanın yarısına kadar tasarruf sağlanabiliyor.

Bu alternatif yöntem sadece yumuşak havlular için değil, aynı zamanda yastıkların, kuş tüyü ceketlerin, şişme montların veya kırışmaya yatkın kıyafetlerin yıkanması için de kullanılabilir.

Özellikle dolgulu tekstillerde tenis toplarının içindekileri gevşetir ve yıkandığında birbirine yapışmaz.