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Çamaşır makinesinin alt köşesindeki bu alan bakın ne işe yarıyor

Çamaşır makinesinin alt köşesindeki bu alan bakın ne işe yarıyor Belki de bugüne kadar hiç fark etmediniz. Çamaşır makinelerin sol alt köşesinde yer alan kapağın ne işe yaradığını hiç duydunuz mu? Aslında çok önemli bir görevi varmış…