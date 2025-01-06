Çamaşır ve kurutma makineniz titriyorsa dikkat! Bu yöntemle yerinden oynamayacak...

Yağmur Dinç

Titreyen çamaşır ve kurutma makinesi sorunu, genellikle dengesiz yük, makinenin düzgün yerleşmemesi veya mekanik sorunlardan kaynaklanabilir.

Bu problemi yaşamamak adına çamaşırların düzgün yerleştirilmesi önemlidir. Örneğin, bir büyük örtü ile birkaç küçük çamaşır parçası yıkamak, makinenin dengesiz çalışmasına yol açabilir.

Aynı zamanda çamaşır veya kurutma makinesinin yerleştirildiği zeminin düz olması çok önemlidir. Eğer zemin eğimli veya dengesizse, makine düzgün çalışmaz ve titremeler meydana gelebilir.

Peki, bu titreşim nasıl engellenir? İşte birkaç pratik yöntem...

TİTREŞİM ENGELLEME YÖNTEMİ

Eğer kurutma makinesi çok fazla titriyor ve sallanıyorsa, uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Çamaşır makinesinin dört ayağını da düzgün bir şekilde ayarlayın. Genellikle makinenin alt kısmında ayar vidaları bulunur; bunları düzgün bir şekilde sıkın.

Kurutma makinenizin hava kanalları tıkalıysa, makine düzgün çalışmayabilir ve titremelere neden olabilir. Filtrelerin temiz olduğundan emin olun.

Ayrıca, kurutma makinelerinin altına titreşim önleyici pedler yerleştirmek de faydalı olabilir.