Canan Karatay açıkladı! Balığın bayat olduğu bakın nasıl anlaşılıyormuş... Balık sezonun açılmasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başlayan balıkların bayat olup olmadıkları konusunda çoğu kişi ikilemde kalıyor. Çeşitli sağlıklı beslenme önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay balıkların bayat olup olmadıklarını anlayabileceğiniz o yöntemi paylaştı.

Haber Merkezi

Sağlık açısından oldukça faydalı olan balıklar sezonunda açılmasıyla birlikte sofralarda baş köşeyi almaya başladılar.

Marketten, pazardan ya da balıkçı tezgahlarından alıp getirdiğiniz balıkların tazeliği konusunda bazı durumlarda şüpheye düştüğünüz anlar olabiliyor.

Bu gibi durumlarda ise nasıl anlaşılacağı bilinmediğinden ya tüketilmekten vazgeçiliyor ya da tüketilse bile zehirlenme ihtimaline karşı devamında süt ürünlerinin yenmemesine özen gösteriliyor.

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği önerilerle sükse yaratan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez balığın bayat olup olmadığını anlamanız için sırrını paylaştı.

BAYATI HEMEN ANLAŞILIYOR...

Balıkları su dolu bir kaba koymanız bayat olup olmadığını anlamanızın en kolay yolları arasında yer alıyor. Su dolu kaba koyduğunuz balıklar suyun üzerinde kalıyorsa bu durum balıkların bayat olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bunun haricinde bakın bayat balığı tazesinden ayırmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş.

TAZE BALIK BELİRTİLERİ

Gözlerinden başlayın. Çünkü gözler, ilk ipucunu verir. Gözler canlı ve saydam, gözbebekleri dışa dönük olmalıdır. Canlılığını yitirmemiş olmalıdır. Canlı gibi bakmalıdır.

Taze balığın eti serttir.

Karın kısmında şişlik olmaz

Derisi, pulları parlaktır. Pulları kolayca kopmaz.

Taze balığın solungaçları kırmızı renkli ve nemlidir.

Taze balığın deniz kokusu vardır. Ağız kısmı genelde kapalıdır.

Doku kılçıklardan zor ayrılır. İç dokusu daha sıkı ve rengi daha şeffaftır.

BAYAT BALIK BELİRTİLERİ

Solungaçlarındaki kırmızı renk çok koyulaşmıştır.

Bayat balığın gözlerinde donuk, mat bir görünüm ve içe çökme vardır. Amonyak benzeri kötü koku yayar.

Parmakla bastırdığımızda yumuşama başlamıştır, parmağın izi kalır.

Bayat balıkların karın kısmında gaz birikimi ve şişkinlik olur.