Canan Karatay önerdi: İftardan sonra 1 fincan kahve için, o sorunları defedin... Ramazan ayının gelmesiyle, beslenme konusunda hepimizin aklında birçok soru işareti beliriyor. Neyse ki, ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay'dan gelen önemli öneriler var! İftardan sonra 1 fincan Türk kahvesi içmek bakın ne faydalar sağlıyor…

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Ramazan ayı gelirken, sağlıklı beslenme konusunda herkesin aklında soru işaretleri beliriyor.

Neyse ki, bu konuda değerli bir uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli tavsiyelerini paylaştı.

İftar ve sahurda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek için bu mübarek ayı bir fırsat olarak gören Karatay, özellikle iftardan sonra 1 fincan Türk kahvesi içmenin faydalarını vurguladı.

Karatay'a göre, Türk kahvesi içmek, aynı zamanda sağlığımız için de önemli bir adım. İşte iftar sonrası içilen Türk kahvesinin faydaları…

İftar sonrası 1 fincan için

Ramazan ayı geldiğinde, iftar sonrası yaşanan bazı stres durumları kaçınılmaz olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, iftardan sonra 1 fincan Türk kahvesi içmenin önemini vurguluyor.

Karatay’a göre; iftar sonrası içilen bir fincan Türk kahvesi, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kafeini sağlayarak baş ağrısı gibi oruçluyken yaşanabilecek stres durumlarını engelliyor.