Canan Karatay'dan Dubai çikolatası uyarısı! Satışlar dibe vuracak...

Yağmur Dinç

Dubai çikolatası furyası, aldı başını gidiyor...

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede Dubai çikolataları adeta yok satıyor.

Öte yandan, tartışmalar da gündemde.

Sağlık konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay’dan çarpıcı bir uyarı geldi.

"ZEHİR" DEDİ

Katıldığı bir canlı yayında Dubai Çikolatası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karatay, bu ürünün sağlığı tehdit ettiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra ‘annem neden kanser oldu, ben de olacağım’ diye beklesinler.

Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu artık kabul etmek lazım"