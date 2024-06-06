Canan Karatay’ın formülü: Her gün 1 kaşık yiyin, 10 yaş gençleşin Beslenme Uzmanı Canan Karatay, genç kalmanın sırrını verdi. Her gün 1 kaşık bu besini tüketmek, hem saçları besliyor, hem de genç kalmanızı sağlıyor.

ensonhaber.com

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle sık sık gündeme gelen Canan Karatay, yine dikkat çeken bir tavsiyeyle geldi.

Karatay, günlük hayatta sıkça tükettiğimiz besinler hakkında bilgi verirken, bu kez mucizevi bir besin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Her gün sadece 1 kaşık tüketildiğinde birçok sağlık sorununa iyi gelen bu besin, adeta şifa kaynağı.

Canan Karatay, bu mucizevi besinin hem yaşlanmayı geciktirdiğini hem de saç sağlığına iyi geldiğini vurguladı.

Adeta şifa saçıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, kalp ve damar sağlığına oldukça fayda sağlayan tahinin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtti. İşte tahinin faydaları:

· Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir rol oynar.

· Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

· Beyin sağlığını olumlu yönde etkileme özelliği bulunur.

· Kemik rahatsızlıklarına iyi gelir ve kemikleri korur.

· Kronik iltihaplanma durumlarını azaltmada etkilidir.

· Kanser riskini en aza indirir ve kalp sağlığını korumada aktif bir rolü vardır.

· Cilt hücrelerinin yaşlanmasını engeller ve cildin yenilenmesini sağlar.

· Saç sağlığını koruma altına alır.