Canan Karatay’ın tavsiyesi: Her gün bunu yiyen, düz duvara tırmanır Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine çok konuşulacak bir öneride bulundu! Karatay'ın son tavsiyesi ise oldukça ilginç. Her gün düzenli tüketmek önemli…

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Bazı konuları dile getirmek çoğumuz için zor olabilir. Bunlardan biri de cinsel isteksizlik konusu.

Ancak bu durum, dönemsel olarak herkesin başına gelebilecek bir durum.

Stres, yorgunluk, bazı hastalıklar ve duygusal sorunlar gibi faktörler cinsel isteksizliğe sebep olabilir.

Ancak endişelenmeyin, çünkü bu durumu aşmanın birçok yolu var.

Sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu konuda da sırrını verdi.

Karatay, belirli besinleri tüketmenin cinsel isteği artırabileceğini belirtiyor. Bu besinleri tüketenler enerji patlaması yaşıyor…

Yiyen düz duvara tırmanıyor

Gençlere yönelik ilginç bir tavsiyede bulunan Karatay, bu kez turp veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle tüketmenin önemine vurgu yaptı.

Üstelik yanına zeytin eklemeyi de öneren Karatay, "Düz duvara tırmanırsınız" ifadesiyle dikkat çekti.

Fıstık tüketiminin de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Karatay, "Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" sözleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.