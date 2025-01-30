Çantasında taşıyan yandı: O şehirde biber gazı taşınması yasaklandı

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Birçok kişi tarafından çantada taşınan biber gazları le ilgili olarak yeni bir düzenleme gündeme geldi. Eskişehir’de uygulamaya alınan biber gazı taşımak isteyenlere yeni düzenleme dikkat çekti.

Valilik tarafından alınan karar kapsamında, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2025/24 Sayılı Valilik kararıyla biber gazının kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği ve kamu güvenliği açısından risk taşıdığı belirtildi.

CEZA UYGULANACAK

Valilik tarafından alınan bu karar kapsamda, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve sertifikalı özel güvenlik görevlileri biber gazı taşıyabilecek.

Eğitimsiz ve yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

KAYNAK: İHA