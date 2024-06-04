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Çarpıntı için hangi bölüme gidilir? Çarpıntıya hangi doktor bakar?

Çarpıntı için hangi bölüme gidilir? Çarpıntıya hangi doktor bakar? Çarpıntı şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte çarpıntı için randevu almanız gereken bölüm..