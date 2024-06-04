Çarpıntı için hangi bölüme gidilir? Çarpıntıya hangi doktor bakar?

Kalp atım hızının dakikada 100'ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir.
Çarpıntı, kalp atışlarının fark edilecek derecede hızlı, düzensiz veya kuvvetli hissedilmesi durumunu ifade eder.
Çarpıntı genellikle kısa süreli ve zararsızdır, ancak bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.
Çarpıntı sık sık yaşanıyorsa veya göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, bir doktora danışmak önemlidir.
Çarpıntı şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.
Peki, çarpıntı şikayeti için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...
Çarpıntı için hangi bölüme gidilmeli?
Çarpıntı şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden randevu almanız gerekir.