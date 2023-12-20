Catfish ne demek? Sosyal medyada "catfishing" nasıl yapılır? Merak konusu olan "catfish" ve "catfishing" kelimeleri, sosyal medya kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, catfish ne demek? İşte anlamı..

ensonhaber.com

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre flört sitelerini kullananların yüzde 27'sinin "catfishing" girişimlerine maruz kaldı.

Sosyal medyanın gündemine gelen "catfish" kelimesi, kullanıcıların merak konusu oldu.

"Birinin catfish çıkması" olarak da kullanılabilen kelime ne demek araştırılıyor.

Peki, catfish nedir? Catfishing ne demektir, nasıl yapılır? İşte bilgiler...

Catfish nedir?

"Catfish" terimi, sosyal medyada kullanılan bir ifadedir ve genellikle kişinin gerçek kimliğini gizleyerek, başkalarını kandırmaya çalıştığı durumları ifade eder.

Genellikle internet üzerinde tanışma siteleri, sosyal medya platformları veya online sohbetlerde, kişinin sahte bir profil oluşturarak başkalarını yanıltma amacını içerir.

Catfishing nasıl yapılır?

Catfishing, genellikle bir kişi, başka birinin fotoğraflarını veya bilgilerini kullanarak kendini farklı biri gibi gösterir ve bu şekilde diğer kişilerle etkileşime geçer. Bu tür durumlar, duygusal veya maddi olarak başkalarını zarara uğratabilir.