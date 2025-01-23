Çaya şeker yerine tuz koyun, o faydaları garantileyin

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Türk kültürünün olmazsa olmazları arasında yer alan çay sadece Türk kültürü değil geçmişte Tibet rahiplerinden göçebe halklara kadar birçok topluluk tarafından tüketilen sıcak içecekler arasında yer alıyormuş.

Her ne kadar bizim kültürümüzde yanına bir eşlikçi ile tüketilen çay, içerisine tuz, süt, hayvansal yağ veya arpa koyularak yalnızca bir içecek değil birer öğün dönüştürülerek tüketiliyormuş.

Özellikle birçok kişiye ilginç gelen çaya tuz katmak meğer çayın yalnızca bir içecek olarak değil, aynı zamanda enerji veren, dikkat yoğunlaştıran ve açlık hissini yatıştıran bir besin kaynağı olarak da kullanılmasını sağlıyormuş.

BİRÇOK FAYDA SAĞLIYORMUŞ

Her ne kadar çay ve tuz ikilisi çoğu çay sever tarafından kulağa hoş gelmiyor olsa da bu ikili özellikle insan vücudunca bulunan elektrolitlerin düzgün çalışmasında etkili oluyormuş.

Elektrolitlerin düzgün çalışmasına yardımcı olan tuzlu çay, beynin, kasların ve sinir sisteminin de düzenli çalışmasında etkili oluyormuş.

Ayrıca tuzlu çay, yaz sıcaklarında terleme yoluyla kaybedilen tuzun yerine konması hayati önem taşıyormuş.