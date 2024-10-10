Yağmur Dinç

Türklerin vazgeçilmez içeceği olan çay, "tavşan kanı" sıfatıyla pazarlanıyor.

Tavşan kanı terimi kulaklara garip gelse de, anlamına bakıldığında mantığı çözülüyor.

Bu ilginç benzetmenin manası, arama motorlarına araştırılıyor.

Bakın, demli çaya tavşan kanı denmesinin sebebi bakın neymiş...

TAVŞAN KANI ÇAY

Demli çaya “tavşan kanı çay” denmesinin nedeninin çayın renginden ziyade bolluğundan dolayı olduğu söyleniyor.

Tavşan da küçük olmasına rağmen çok bol kanlı bir hayvanmış ve avlandıktan sonra avcılar tavşanı tüm kanı aksın diye bir gün kadar suda bekletirlermiş. Bu sebeple, demli çaya tavşan kanı çay deniliyor.